ВОЗ советует не торопиться с заявлениями о победе над COVID

Вакцина является важным шагом в борьбе с коронавирусом, но говорить о полной ликвидации инфекции пока преждевременно. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Очень важно помнить, что главная цель вакцины заключается в том, чтобы снизить воздействие коронавируса на общество, то есть предотвратить смерти и тяжелое протекание заболевания, защитить наиболее уязвимые слои населения и медработников, - отметил Райан. - Но пока у нас недостаточно информации относительно того, как вакцинация сказывается на передаче инфекции. Надеемся, что сможем лучше сдерживать ее распространение", передает ТАСС.

По словам Райана, высокая эффективность вакцин не является залогом ликвидации вируса и пока остается неизвестным, сможет ли мировое сообщество добиться такого охвата, чтобы полностью избавиться от него.