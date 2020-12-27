«С сегодняшней точки зрения, авторы этого плана страдали манией величия, а успехом можно считать, что до конца года ЕС не распался», - пишет немецкий журналист.

Автор статьи Маркус Беккер пишет, что немецкое правительство имело большие планы: принять так называемые финансовые рамки на очередной 7-летний период и программу восстановления после коронавируса, сделать амбициозные шаги в области климатической политики, форсировать аграрную реформу в Совете ЕС и Европарламенте, принять новые страны в члены и прорвать блокаду в миграционной политике.

Именно так считает влиятельный немецкий журнал, подводя итоги полугодового председательства Германии в Евросоюзе.

К краху и распаду мог привести спор о многолетнем бюджете.

Еще до принятия чрезвычайно важных многолетних финансовых рамок был серьезный четырехдневный марафон переговоров лидеров в июле, далее жесткие дебаты с Европарламентом и драматический саммит в декабре.

В итоге удалось одобрить 1,8-триллионный европакет, а также, несмотря на жаркое сопротивление Польши и Венгрии, механизм верховенства закона. Об этом напоминает публикация в новом номере журнала Der Spiegel.

Еще год назад согласие на использование механизма долгов в ЕС было бы немыслимо, подчеркивает М. Беккер. Тем более заслуживает внимания то, что даже в Германии, стране, привязанной к уравновешенному бюджету, общие евросоюзовские долги скорее всего не ставились под вопрос.

«Это доказательство того, что пандемия создала в ЕС новое ощущение солидарности и единства», - говорит Михаэль Клаус, посол ФРГ при ЕС.

Журналист Маркус Беккер, в свою очередь, обращает внимание на то, что это ощущение было бы более полным, если бы Венгрия и Польша «не пытались, используя страдания жертв Covid-19, шантажировать остальную часть ЕС». И продолжает: «Трудно себе представить большего отсутствия у них солидарности».

«Варшава и Будапешт сломались, только когда остальные 25 стран-членов пригрозили созданием пакета финансовых средств против коронавируса без них», - объясняет Беккер. Все-таки Евросоюзу удалось избежать скандала. И заслуга в этом принадлежит канцлеру Ангеле Меркель.

Ценой, которую заплатила немецкий канцлер, было движение навстречу Венгрии и Польше с «проведением спасательной операции».

«Механизм верховенства закона был настолько сильно разбавлен, что есть ощущение, что едва ли когда-нибудь он может быть эффективно применен. Это высокая цена за сохранение единства», - комментирует Беккер.