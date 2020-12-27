Бакинцы, принимавшие гонки Formula-1, прекрасно помнят эти скоростные соревнования болидов, когда автомобили буквально молнией пролетали по автострадам столицы Азербайджана. А теперь несложно представить себе на их месте... товарный поезд, премьеру которого анонсировали в Китае.

Этот поезд с новым локомотивом будет развивать скорость до 350 километров в час! Понятное дело, что его можно будет использовать только на железнодорожных путях, специально приспособленных для этого.

Интересно, что дизайн локомотива не просто сконструирован с учетом эргономики и аэродинамики. Национальная гордость китайцев и здесь обрела черты, позаимствованные из национальной природы — новинка напоминает очертания местной рыбы - китайского осетра.

Новые поезда для перевозки грузов предполагается использовать внутри страны на дистанциях от 600 километров до 1500 километров. Правда, сами китайцы пока не уточняют, какие именно грузы будут перебрасываться таким поездом-«болидом».

Первый завод в Срединной империи по производству железнодорожного транспорта появился еще в конце XIX века. Правда, долгие годы паровозы импортировались из Японии и США. Несмотря на то, что первая электрифицированная дорога была открыта в 1961 году, паровозы были основной тягловой силой аж до 1988 года. А окончательно их вывели из эксплуатации лишь... в 2003-м.

Сенсацией недавно стал и пассажирский поезд, точнее, его прототип на магнитной подушке в провинции Шаньдун, показанный в мае прошлого года в городе Циндао, на берегу Желтого моря.

Зазор между дном этого транспортного средства и магнитным рельсом на земле составляет всего 10 миллиметров. Оптимальный маршрут для новинки — 1500 километров, когда поезд сможет показать свою сенсационно максимальную скорость — 600 километров в час.

Об этом на демо-презентации рассказал заместитель главного инженера проекта Динь Сансан. Стремительные, обтекаемые очертания корпуса, самолетный дизайн внутри, высокий уровень комфорта, несомненно, приметы этого вида транспорта XXI века.

«Китайский тигр» пока что разрушает все стереотипы, опережая остальной мир по своим разработкам в области железнодорожного транспорта, и не только.