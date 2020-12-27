Федеральное бюро расследований США бьется над загадкой взрыва, который произошел в центре столицы штата Теннеси Нэшвилле рано утром 25 декабря. Лишь благодаря раннему часу и расторопности полицейских удалось избежать больших жертв. Имя человека, который устроил взрыв, известно, однако пока до конца не ясны мотивы его поступка.

Позже сообщили, что на месте взрыва обнаружены останки человека. Видеокамеры показали, что дом на колесах появился на улице еще ночью, часов за пять до взрыва. В воскресенье ФБР сообщило, что имя погибшего Энтони Куинн Уорнер, именно ему принадлежит автомобиль, и, очевидно, он устроил взрыв.

Около шести часов утра в пятницу в полицию поступило сообщение, что в центре Нэшвилла слышны выстрелы. На месте полицейские увидели передвижной жилой дом, из которого через громкоговоритель компьютеризированный женский голос сообщал о предстоящем взрыве, отсчитывая оставшееся время. Голос звучал каждую минуту. Полицейские бросились эвакуировать людей из близлежащих домов. Непосредственно перед взрывом из громкоговорителя раздалась песня певицы Петулы Кларк, популярной в 60-е годы: «Когда тебе станет одиноко, отправляйся в центр города».

63-летний Уорнер работал компьютерным консультантом и был также специалистом по системам сигнализации. Жил один и слыл среди соседей чудаком. Единственный раз он имел проблемы с законом в 1978 году, когда у него нашли марихуану.

ФБР изъяла все гаджеты по месту проживания Энтони Уорнера, чтобы по электронным следам определить круг его интересов и проблем, выяснить мотивы его поступка. Пока в прессе циркулирует версия, что погибший был сторонником конспирологических теорий, в частности, считал пагубным влияние излучения вышек мобильной связи 5G. Его отец, Чарльз Уорнер, умер в 2011 году в возрасте 73 лет от слабоумия. Перед этим он много лет работал в компании, которая была подразделением AT&T. Возможно, сын посчитал компанию ответственной за потерю отцом здоровья, поэтому взрыв и произошел рядом со зданием AT&T, причем не возле главного офиса в Нэшвилле, а там, где расположен передающий центр и базы данных.

Подтвердится эта версия или нет, в ФБР наверняка вздохнули с облегчением, когда с высокой степенью вероятности установили, что Уорнер действовал сам, а не в составе какой-нибудь подпольной антиправительственной группы и не имел каких-то выраженных политических взглядов. Теракт в Оклахома-сити в 1995 году до сих пор считается одним из самых страшных событий в истории терроризма в США. Тогда двое человек с ультраправыми взглядами были признаны виновными в подготовке взрыва, который унес жизни 168 человек и ранил 680.

Дональд Трамп сильно разогрел подобную публику, и мало бы кто удивился, если бы кто-то из его радикальных сторонников так отреагировал на поражение в президентской гонке. Не исключено, кстати, что и для Энтони Уорнера поражение Трампа могло стать последним его разочарованием в жизни. И напоследок он завел песню.