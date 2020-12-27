Умер с песней: террорист-одиночка вежливо предупредил о взрыве наш комментарий
Федеральное бюро расследований США бьется над загадкой взрыва, который произошел в центре столицы штата Теннеси Нэшвилле рано утром 25 декабря. Лишь благодаря раннему часу и расторопности полицейских удалось избежать больших жертв. Имя человека, который устроил взрыв, известно, однако пока до конца не ясны мотивы его поступка.
Около шести часов утра в пятницу в полицию поступило сообщение, что в центре Нэшвилла слышны выстрелы. На месте полицейские увидели передвижной жилой дом, из которого через громкоговоритель компьютеризированный женский голос сообщал о предстоящем взрыве, отсчитывая оставшееся время. Голос звучал каждую минуту. Полицейские бросились эвакуировать людей из близлежащих домов. Непосредственно перед взрывом из громкоговорителя раздалась песня певицы Петулы Кларк, популярной в 60-е годы: «Когда тебе станет одиноко, отправляйся в центр города».
Взрыв произошел в 6:40, ранив троих людей и повредив здания, в которых расположены десятки коммерческих предприятий. Поскольку сильно пострадало здание телекоммуникационной компании AT&T, была нарушена связь в нескольких южных штатах.
Позже сообщили, что на месте взрыва обнаружены останки человека. Видеокамеры показали, что дом на колесах появился на улице еще ночью, часов за пять до взрыва. В воскресенье ФБР сообщило, что имя погибшего Энтони Куинн Уорнер, именно ему принадлежит автомобиль, и, очевидно, он устроил взрыв.
63-летний Уорнер работал компьютерным консультантом и был также специалистом по системам сигнализации. Жил один и слыл среди соседей чудаком. Единственный раз он имел проблемы с законом в 1978 году, когда у него нашли марихуану.
ФБР изъяла все гаджеты по месту проживания Энтони Уорнера, чтобы по электронным следам определить круг его интересов и проблем, выяснить мотивы его поступка. Пока в прессе циркулирует версия, что погибший был сторонником конспирологических теорий, в частности, считал пагубным влияние излучения вышек мобильной связи 5G. Его отец, Чарльз Уорнер, умер в 2011 году в возрасте 73 лет от слабоумия. Перед этим он много лет работал в компании, которая была подразделением AT&T. Возможно, сын посчитал компанию ответственной за потерю отцом здоровья, поэтому взрыв и произошел рядом со зданием AT&T, причем не возле главного офиса в Нэшвилле, а там, где расположен передающий центр и базы данных.
Подтвердится эта версия или нет, в ФБР наверняка вздохнули с облегчением, когда с высокой степенью вероятности установили, что Уорнер действовал сам, а не в составе какой-нибудь подпольной антиправительственной группы и не имел каких-то выраженных политических взглядов. Теракт в Оклахома-сити в 1995 году до сих пор считается одним из самых страшных событий в истории терроризма в США. Тогда двое человек с ультраправыми взглядами были признаны виновными в подготовке взрыва, который унес жизни 168 человек и ранил 680.
Дональд Трамп сильно разогрел подобную публику, и мало бы кто удивился, если бы кто-то из его радикальных сторонников так отреагировал на поражение в президентской гонке. Не исключено, кстати, что и для Энтони Уорнера поражение Трампа могло стать последним его разочарованием в жизни. И напоследок он завел песню.