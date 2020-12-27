Депутат Фазиль Мустафа призвал улучшить обеспечение детей солдат, которые на передовой

«Необходимо улучшить обеспечение детей тех военнослужащих, которые находятся в окопах, на передовой и не имеют возможности дать своим детям образование». Об этом сказал депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

Депутат отметил, что данное предложение не относится к военным, которые не выходят из своих кабинетов и не встают с кресел.

«Мы должны создать инфраструктуру для детей и семей военнослужащих. Речь идет не только о пособиях. В советское время такая инфраструктура была для офицеров и военнослужащих. Мы должны добиться умственного и культурного воспитания этих детей. Надо искать другие способы, кроме пособий семьям военнослужащих и их детям. В ближайшие 20-30 лет Азербайджан столкнется с большими процессами. Мы выиграли войну в Карабахе, но нам еще предстоит победить армян всего мира».