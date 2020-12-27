Сергей Марков призвал Россию покончить с армянскими боевиками в лесах

Армянские боевики, которые отказались покидать Карабах и нападают на азербайджанских солдат, пытаются отомстить за поражение в войне и сорвать перемирие. Об этом российскому Инфо24 сказал политолог Сергей Марков.

«Они добиваются срыва перемирия и нового столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. Они хотят отомстить за поражение Армении в этой войне. Кроме того, эти силы несут угрозу в том числе и российским миротворцам. Думаю, они связаны в какой-то мере с местным населением, но прежде всего — с ультранационалистами из партии «Дашнакцутюн», которая имеет богатый опыт террористической деятельности. Подавление таких формирований — очень важная задача. Я думаю, нужно проводить трехстороннюю военную операцию, в которой бы участвовали и Азербайджан, и Армения, и российские миротворцы», — говорит Марков.

Российский политолог считает, что «необходима контртеррористическая операция. Либо ее должны точечно провести сами армянские войска, либо это будет в трехстороннем формате. Если этого не произойдет, тогда Азербайджан в одностороннем формате проведет военную операцию. Если такие нападения будут продолжаться, рано или поздно встанет вопрос о необходимости их подавления...»