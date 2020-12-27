Эйнулла Фатуллаев, Шуша-Баку 05:22

- Что за копейки у тебя в руках? – спрашиваю солдата азербайджанской армии у роскошного особняка бывшего армянского чиновника в Шуше. - Армянские деньги – отвечает 20-летний рядовой Али Кязимов, для которого карабахская война, как и многих миллионов азербайджанцев дело личного достоинства и поруганной чести семьи. Будущий солдат на закате первой войны родился в лагере беженцев, изгнанных из Физулинского района. И национальность армянин для него стало синоним злодеяния. Нет, родители не внушали ему неприязнь к армянской нации. Нет, родители не воспитывали его в духе ксенофобии. Отнюдь! Он просто с детства задавал родителям главный вопрос своей жизни: «Почему же сверстники живут в квартирах, а он с семьей ютится в унизительной палатке?» Мама ему отвечала: «Сынок, нас изгнали армяне». И с тех пор слово армянин для него стало исчадием зла, которое лишило детства, игрушек, счастья. Таких как Али в Азербайджане уже миллионы. А теперь Али с автоматом вернулся в Карабах мстить за свое детство. - А зачем тебе армянские деньги? – с недоумением спрашиваю разговорчивого собеседника. - Раньше, в первые дни, когда прибыли в Шушу не понимали их значимости. И выбрасывали. Ведь это армянское! А вот недавно все мы стали отовариваться в армянских магазинах. В Лачине или в Ханкенди, - смущаясь, рассказывает солдат, не скрывая глубочайшего чувства вины. Он всем видом показывает, что совершает какое-то предательство. - Здесь нет ничего плохого. Но мне интересно, ты сам покупаешь? – пытаюсь успокоить взволнованного юношу. - Нет. А вдруг меня отравят? От армян можно ожидать чего угодно. Я прошу русских солдат. Дожидаюсь их у магазина, прошу их купить. Здесь в Шуше много армянских денег, - смеется рядовой Кязимов. - А русским ты доверяешь? – испытывающим взглядом откровенно спрашиваю солдата. - Да. Они хорошие – коротко отвечает солдат.

Доволен сотрудничеством с командованием миротворческих сил России в нагорной части Карабаха и комендант Шуши полковник Эльшад Абилов. Вот, наконец, удалось пожать руку вдохновителю моих шушинских записок. Приятный в общении, образованный, хорошо владеет великим и могучим, человек с большим опытом и знанием дела. «Конечно же, периодически возникают инциденты на постах. Но все вопросы решаем в рабочем порядке с Рустамом Мурадовым (командующий миротворческими силами России в нагорной части Карабаха – Э.Ф.). Он зарекомендовал себя, как объективный и справедливый миротворец», - улыбается Э.Абилов и приглашает в свою резиденцию – бывший роскошный особняк армянского олигарха. После оккупации Шуши, армяне забросив центральные кварталы и южную сторону города, принялись активно заселять нагорную часть. Задолго до печально известного всеармянского бунта в Османской империи, первые столкновения между армянами и тюрками начались в главном азербайджанском городе периода царской России – Шуше. Подпольная «Дашнакцутюн» пыталась выжить азербайджанцев из центральной и южной части. Хотя азербайджанцы составляли, судя по переписи населения царских времен, большинство жителей. Ярким олицетворением азербайджанского духа Шуши стало творчество гениального русского художника Василия Верещагина.

Рисунки и картины побывавшего в Шуше юного художника – единственное и лучшее свидетельство культурно-исторической самобытности азербайджанского города в середине XIX века. Но первое проявление армянского политического национализма выразилось именно в Шуше. Армяне изо всех сил пытались изменить демографическую картину. И не оставили попыток изгнания азербайджанцев из родного города в 1920 году. Однако, историческое для Азербайджана сражение завершилось поражением армянского национализма. Что отразилось на судьбе простых армян, вынужденных бежать из города в конюшню карабахских ханов – маленькое село Ханкенди в подбрюшье Шуши. В 1923 году карабахские азербайджанцы и армяне окончательно разъединились. Армяне перенесли свою субкультуру в Ханкенди переименовав село, которое стало разрастаться в город, в честь зачинщика и главного виновника мартовской резни в Баку Степана Шаумяна. Шуша же возвысилась до духовной столицы Азербайджана. До начала армяно-азербайджанского конфликта азербайджанцы составляли 97 процентов населения города. И вот после оккупации, идеологи армянского национализма решили создать второй армянский город в Карабахе. Но в силу целой совокупности причин, включая ограниченность материальных ресурсов и низкий демографический прирост населения, остановились на идее возрождения так называемой нагорной «исторической армянской» части города. Разорив и предав огню и мечу историческую азербайджанскую часть города, Шушу стали заселять в основном переселенными из азербайджанских городов армянами-беженцами. Погубили уникальные архитектурные дома, о которых писал Верещагин в своих воспоминаниях. Но оставили и даже восстановили (!!!) ужасающую «вставную челюсть» Шуши – инородные «хрущевки», которые собирались заселить сирийскими армянами.

Армянские чиновники и карабахские олигархи начали воздвигать летние резиденции в нагорной части. Один из роскошных домов отвели для штаба азербайджанского командования. В этой же части оккупационная власть попыталась воссоздать армянский театр, вернее отвели здание под армянский театр, назвав его в честь основателя армянского театра Мкртыча Хандамиряна. Хотя сожгли и разграбили дом выдающегося азербайджанского просветителя, основоположника театра Наджаф-бека Везирова. 28 лет своей жизни армянские политические деятели в Карабахе посвятили не созиданию, новаторству и творчеству, а разрушению и уничтожению всего азербайджанского наследия.

Армяне стерли многовековые азербайджанские кладбища. Не осталось ни одной могилы! Хотя старые армянские надгробные плиты оставались в период нахождения города в руках азербайджанской власти. У подножья Шуши сохранились два захоронения – армянское и православное-христианское. Под крепостными стенами сохранились все армянские надгробные плиты… «Мы должны в кратчайшие сроки возродить историко-цивилизационный феномен Шуши. Время не терпит! Иначе история нас не простит», - уверяет глава шушинского управления культуры Захид Аббасов. А в это время рядом с тележкой заполненными частицами древней Шуши гурьбой проходит группа чиновников. Среди них и сотрудник Администрации президента.

«Среди развалин собираем все, что представляет культурную ценность» - рассказывает чиновник по имени Муса-муаллим. Сегодня все азербайджанцы объединяются в стальной кулак, возвысив над головой идеал освободительной борьбы долгих десятилетий – драгоценную Шушу. И он уверен, что разрушенная Шуша вновь поднимется с колен. Увы, наступают ранние зимние сумерки. И на Шушу приходится смотреть глазами Верещагина. Ведь гениального русского художника поразило в Шуше не одна траурная церемония по мученикам-внукам пророка Мухаммеда в месяц мухаррама, но и тоскливая шушинская ночь. Город погружается в ночную тьму. Как и два века назад, через мрачную темноту едва проступает ночной силуэт города. А вдали горят огни другого города – Ханкенди. Жизнь постепенно возвращается и в армянский город Карабаха. Ранним утром солдаты снова топят снег, чтобы получить воду. В Шуше все еще нет воды. А я мчусь к легендарному Иса-булагы – святому роднику в шушинском лесу. Нет, прославленный во всем Азербайджане родник носит не имя пророка Исы, а лесничего, нашедшего легкую, такую же хрустальную, как шушинский воздух, чудесную воду. Но мы должны преодолеть российский блок-пост, ведь до Иса-булагы дорога не менее четырех километров. - У вас есть оружие? – спрашивает российский миротворец. - Нет, конечно. - Можно проверить багажник? – вежливо спрашивает солдат. - Конечно, проверяйте. Не обнаружив в нашей машине оружия, нам открывают путь к трассе Лачин-Ханкенди. Российские миротворцы столь же вежливо и строго проверяют и армянские машины. А на опушке леса радует глаз большой указатель на азербайджанском языке: «İsa bulağı». Дальше стоят азербайджанские солдаты. Вот я уже у прославленного родника. Шушинцы говорят, что вкус этого родника не за что не спутать ни с каким иным. Это вкус любимой родины, земли предков!..

Но мне пора собираться в дорогу. И обратный путь лежит не через проделанный нами путь Победы, проложенный благодаря адскому труду азербайджанских солдат, о чем я повествовал в предыдущих репортажах. А через Ханкенди. Возвращаюсь домой «дорогой мира». А может и примирения? Хотя, можно ли представить себе это примирение после стольких войн, кровопролития и взаимной ненависти? Российские солдаты отвлекают от главного философского вопроса сегодняшнего дня. Мы выходим в дорогу в сопровождении автомобиля российских миротворцев. Вот мы уже на посту Ханкенди. Вперед, поехали! Едем в сторону Ханкенди. В нескольких километрах от города, российские офицеры попросили нас подождать. Им надо было снова вернуться в Шушу за документами. Выхожу из машины. Хочется закурить. И мимо проезжают сотни армянских автомобилей. Все без исключения оборачиваются, потому что знают, что мы едем из Шуши. И что мы – азербайджанцы. Еще вчера нас разделяла война не на жизнь, а на смерть. А сейчас мы стоим вместе, в нескольких шагах друг от друга. Смятенные, растерянные и изумленные. Смотрим друг другу в глаза, выражая один и тот же безмолвный вопрос: как жить дальше? Мы продолжаем путь. Проезжаем Ханкенди, у ворот которого скопилось множество автомобилей. Поъезжаем к Шушикенду. Где-то в углу стоят карабахские полицейские. Смотрят на нас, показывают пальцем, один из них удивленно улыбается. Оказывается, война нас не разъединила, а снова сблизила. Теперь мы снова вместе?

Подъехали к главному топониму второй карабахской войны – поселку Красный базар. Столько раз армянские и азербайджанские журналисты передавали этот поселок из рук в руки. Еще несколько недель назад какие только кровопролитные бои не шли за этот поселок! А сейчас вывеска над витриной кафе приглашает нас к свежему пиву! Непостижимо, кто предугадает судьбу? Большинство жителей села выбежали на улицу. «Азербайджанцы едут», - раздается со всех сторон. Но мы пришли не военной тропой, а с миром.

Азербайджанские войска остановились прямо у окрестностей поселка. Российские миротворцы возвращаются в Ханкенди. А нам направо – в село Азых Мартунинского района. И это село в ходе второй войны, как и всемирно известная Азыхская пещера, где обнаружены следы ашельской культурной цивилизации, вернулось под власть Азербайджана. Подъезжаем к центру села, которое 28 лет находилось под оккупацией. Рядом с обелиском в честь павших во время Второй мировой войны находятся могилы армянских воинов, погибших в первую карабахскую войну. Ни одного следа вандализма. Богобоязненные азербайджанские солдаты обходят кладбища, и даже могилы армянских солдат. Незадолго до освобождения села, армянская оккупационная администрация вела работы по строительству памятника павшим в первую карабахскую войну. Но не успели. Азых снова в руках Азербайджана. Население села покинуло свои дома.