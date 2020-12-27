Рекордный обвал мировой экономики

Мировая торговля в уходящем году сократилась в целом на 14,5%, предварительно подсчитали в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

При этом, в основном из-за пандемии, объем международной торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона по сравнению с прошлым годом уменьшился на 1,9%.

Как полагают эксперты комиссии, на общем фоне «двухпроцентное падение в странах ЭСКАТО сулит более радужные перспективы», сообщает Центр новостей ООН.

Напомним, в начале декабря Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем обзоре заявила, что перспективы выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, улучшились благодаря воодушевляющим новостям о прогрессе в разработке эффективных вакцин, однако краткосрочный экономический фон остается крайне неопределенным.

«Новые вспышки коронавируса во многих странах и введенные в связи с этим карантинные меры сдержали темпы восстановления мировой экономики после резкого спада в первом полугодии 2020 года и, вероятно, в ближайшей перспективе приведут к снижению ВВП государств, особенно многих стран Европы», — отмечали эксперты организации.

Такая ситуация, как ожидается, будет сохраняться еще некоторое время, пока массовая вакцинация не будет развернута по всему миру.