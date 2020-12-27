ВОЗ: в 2021 году человечество столкнется с новыми штаммами коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир преодолел еще не все проблемы, вызванные коронавирусом, передает «Интерфакс».
«На этой неделе исполняется год с тех пор, как ВОЗ узнала о случаях пневмонии, вызванных неизвестной причиной. О них сообщалось в бюллетене органов здравоохранения Уханя», — сказал он на пресс-конференции.
Глава организации отметил, что в пандемию произошло «невероятное сотрудничество между частным и общественным сектором». Также он добавил, что в следующем году жителям Земли придется столкнуться с новыми трудностями, в том числе с новыми штаммами коронавируса.