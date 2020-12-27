Минздрав о дезинфекции помещений, где выявлены больные

Дезинфекционные станции при Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, дезинфекционные подразделения, функционирующие при Центрах гигиены и эпидемиологии других городов и районов, а также хозрасчетные отделы профилактической дезинфекции являются основными структурами, проводящими дезинфекцию против инфекционных заболеваний в стране. Об этом сказал заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Вагиф Абдуллаев в интервью о дезинфекционных мерах, проводимых в стране.

Он отметил, что на основании информации, поступающей из центров гигиены и эпидемиологии о случаях болезни, вышестоящие структуры проводят завершающую дезинфекцию в местах, где произошла болезнь (дома, рабочих местах, коллективе и т.д.).

«С условием, чтобы инфицированные были переведены из этих мест в клиники. Лица, ухаживающие за больным в условиях изоляции дома, в местах нахождения и других территориях, где выявлена болезнь, либо сами бессимптомные больные должны проводить текущие дезинфекционные работы.

В этих случаях дезинфекционные станции на территории, где есть инфицированные, а также центры гигиены и эпидемиологии должны оказывать методическую помощь больным и их близким в соответствии с правилами проведения текущей дезинфекции. Любое учреждение, предприятие и организация с целью профилактики могут заключить договора с дезинфекционными станциями и отделами профилактической дезинфекции, либо частными организациями, оказывающими дезинфекционные услуги для проведения данных работ», - сказал он.