Полиция о нарушителях карантина

Сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск продолжаются контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах 5 городов и 12 районов, где введен ужесточенный карантинный режим.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 28 декабря 2020 года были выявлены и возвращены 2538 транспортных средств, которые пытались проехать через эти посты без соответствующего разрешения. Также за указанный период в отношении 2365 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.

«Все мероприятия, проводимые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья. Поэтому мы просим граждан с пониманием отнестись к применяемым мерам изоляции и не покидать места жительства без необходимости», - сообщили в МВД.