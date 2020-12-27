В 2020 году в мире убили 50 журналистов

В 2020 году были убиты 50 журналистов в связи с их профессиональной деятельностью. Это следует из второй части отчета правозащитной организации «Репортеры без границ».

Большинство этих случаев произошло в странах, где нет военных конфликтов. В 2019 году погибли 53 журналиста.