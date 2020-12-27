В 2020 году в мире убили 50 журналистов
В 2020 году были убиты 50 журналистов в связи с их профессиональной деятельностью. Это следует из второй части отчета правозащитной организации «Репортеры без границ».
Большинство этих случаев произошло в странах, где нет военных конфликтов. В 2019 году погибли 53 журналиста.
Большинство случаев (68%) пришлось на мирные страны. Самое высокое число погибших журналистов в Мексике (восемь человек), Индии (четыре человека), на Филиппинах (три человека) и в Гондурасе (три человека).
Среди всех журналистов, которые погибли в 2020 году, преднамеренно было убито 84%, сообщает организация.
Кроме того, сотни журналистов по всему миру стали жертвами пандемии COVID-19, говорится в отчете.