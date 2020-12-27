В Грузии 2 012, в Армении 348 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Грузии коронавирус выявили у 2 012 человек. Общее число заражений на 29 декабря составляет 224 155 случаев, сообщает официальный сайт StopCov.

За сутки были выписаны из больниц 2 638 пациентов, всего - 208 951 пациент. Жертвами коронавируса в Грузии стали 2 443 человека, за сутки умерли 25 человек.

В Армении за прошедшие сутки выявлено 348 новых случаев заражения (всего 158 296). От осложнений коронавируса скончались 2 797 человек (плюс 22 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 676 (плюс 2 за минувшие сутки). Число излечившихся от инфекции - 140942.