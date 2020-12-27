Милли Меджлис принял госбюджет на 2021 год

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса проекты государственного и сводного бюджета на 2021 год были вынесены на обсуждение и приняты в третьем чтении.

Члены правительства прокомментировали вопросы депутатов в первом и втором чтении.

После обсуждений проекты государственного и сводного бюджета на 2021 год были вынесены на голосование и приняты.

Доходы государственного бюджета в 2021 году составят 25 427,0 млн манатов, что составляет 33,6% ВВП, по сравнению с прогнозом на 2020 год на 1 303,0 млн манатов или 5,4% больше, по сравнению с показателями исполнения в 2019 году - на 1 208,9 млн манатов или на 5% больше.

Расходы государственного бюджета на 2021 год составят 28 543,0 млн манатов (удельный вес в ВВП 37,7%) прогнозируется по сравнению с 2020 годом на 1 050,8 млн манатов или 3,8% больше, а по сравнению с показателями исполнения 2019 года - на 4 117,1 млн манатов или на 16,9% больше.