Как террористы ПКК настроили курдскую молодежь Ирака против Азербайджана

Во время войны между Азербайджаном и Арменией террористические организации ПКК и FETÖ совместно агитировали курдскую молодежь на севере Ирака учувствовать в боевых действиях против Азербайджана. Об этом, в частности, сообщила группа активистов из Иракского Курдистана, которая в ходе визита в Турцию встретилась с публицистом портала haber7.com Ахметом Айем.

«Вчера у меня были гости из Иракского Курдистана. Они рассказывали о своих проблемах, и в частности рассказывали о провокациях ПКК и FETÖ в Иракском Курдистане», - пишет автор.

Ахмет Ай пишет, что курдские активисты жаловались на то, что FETÖ ведет активную пропаганду на севере Ирака против президента Эрдогана и Азербайджана.

«Изначально в азербайджано-армянском конфликте большая часть курдской молодежи поддерживала Азербайджан. Но FETÖ и ПКК на протяжение трех дней и ночей вели беспрерывную пропаганду и утверждали, что Азербайджан преследует единственную цель – атаковать проживающих в Армении курдов. Они лгали об убийствах женщин и детей. В результате этой целенаправленной лжи значительная часть молодежи поменяла свое мнение и начала поддерживать Армению», - сказал он.

Напомним, что с первых дней войны в Нагорном Карабахе появились многочисленные сообщения о том, что террористические организации PKK/PYD перебросили своих боевиков в зону конфликта и приказали им участвовать в боевых действиях на стороне Армении. Эту информацию впоследствии подтвердили и лидеры ПКК в Ираке.