Армянские военные погибли в ДТП
Смертельное ДТП произошло на трассе Капан - Горис в Армении, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу полиции.
В полиции указали, что машина съехала с проезжей части и упала с высоты около 400 м. По предварительным сведениям, жертвами аварии стали два человека, из-за труднопроходимой местности спасатели, медики, полицейские и следователи не смогли подойти к разбившему автомобилю.
Сайт криминальной хроники shamshyan.com сообщает, что в автомобиле Mitsubishi Montero ехали военнослужащие ВС Армении.