Директор Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян отправился в Москву. Об этом сообщает ФактИнфо со ссылкой на пресс-центр СНБ.

Издание отмечает, что ранее в армянских СМИ появилась информация, согласно которой 27 декабря утром в Москву срочно были вызваны начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян и глава СНБ Армен Абазян.

Это уже третий визит Абазяна в Москву за последние 28 дней.

ФактИнфо обратилось за уточнениями в Минобороны, где заявили, что об официальных визитах рассылаются пресс-релизы. Издание отмечает, что армянское Минобороны не опровергло информацию, а отметило, что информация распространяется об официальных визитах.