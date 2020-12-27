Доллар дешевеет к евро

Курс доллара снижается во вторник утром на усилении рисковых настроений на рынках после одобрения пакета помощи экономике США, свидетельствуют данные торгов, передает «Прайм».

Курс евро к доллару рос до 1,2241 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2214 доллара. Курс доллара к иене снижался до 103,68 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 90,1 пункта. Индекс доллара остается на минимальном уровне с начала 2018 года.

Ожидание помощи экономике США подталкивает трейдеров к риску, что негативно отражается на котировках надежных активов, включая доллар. Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник подписал документ о госбюджете на 2021 год, включающий пакет помощи экономике в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.