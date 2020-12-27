МИД России о восстановлении мира в Карабахе

Посреднические усилия России в 2020 году позволили восстановить мир в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в российском МИД, подводя итоги уходящего года.

"Конкретные результаты принесли усилия России по урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций. Благодаря посредничеству нашей страны прекращены боестолкновения и восстановлен мир в Нагорном Карабахе", - говорится в комментарии.

Отмечается, что оказана чрезвычайная гуманитарная помощь населению, созданы условия для возвращения беженцев и перемещенных лиц, развернута миротворческая операция, согласовано создание совместного российско-турецкого центра по наблюдению за режимом прекращения боевых действий.