Министр обороны Армении посетил российскую военную базу
Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян посетил 102-ю российскую военную базу, дислоцированную в армянском городе Гюмри.
Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщает, что делегация минобороны Армении ознакомилась с объектами инфраструктуры, образцами вооружения и военной техники российской базы.
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. 20 августа 2010 года Армения и Россия продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.