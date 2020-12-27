В Азербайджане утвержден размер прожиточного минимума на 2021 год. Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно информации, прожиточный минимум на 2021 год утвержден в размере 196 манатов, в том числе для дееспособного населения - 207 манатов, пенсионеров - 162 маната, для детей - 175 манатов. Это в среднем на 6 манатов, или на 3,1% больше по сравнению с 2020 годом.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Парламент также утвердил критерий нуждаемости. Со следующего года критерий нуждаемости в Азербайджане вырастет в среднем на 6,3%, или со 160 до 170 манатов.