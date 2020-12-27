Ильхам Алиев наградил военнослужащих за освобождение Суговушана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 декабря подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За освобождение Суговушана", сообщает АзерТАдж.

В соответствии с распоряжением, медалью "За освобождение Суговушана" награждены военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, проявившие героизм и мужество в боевых операциях, проведенных за освобождение от оккупации азербайджанского села Суговушан.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по следующей ссылке.