Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Сочи провели встречу в формате тет-а-тет. Об этом говорится на странице российского министерства в Twitter.

🇷🇺🇹🇷В Сочи состоялась встреча С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турции @MevlutCavusoglu в формате "тет-а-тет" #РоссияТурция pic.twitter.com/GB1hBNsrxo

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с рабочим визитом в Сочи. Об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил в своем твиттере.

В сообщении отмечается, что цель визита - участие в 8 заседании Российско-Турецкой совместной группы стратегического планирования.