Встреча тет-а-тет Чавушоглу и Лаврова в Сочи обновлено 13:39

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Сочи провели встречу в формате тет-а-тет. Об этом говорится на странице российского министерства в Twitter.

* * *

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с рабочим визитом в Сочи. Об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил в своем твиттере.

В сообщении отмечается, что цель визита - участие в 8 заседании Российско-Турецкой совместной группы стратегического планирования.