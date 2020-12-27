Встреча тет-а-тет Чавушоглу и Лаврова в Сочи обновлено 13:39
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в Сочи провели встречу в формате тет-а-тет. Об этом говорится на странице российского министерства в Twitter.
🇷🇺🇹🇷В Сочи состоялась встреча С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Турции @MevlutCavusoglu в формате "тет-а-тет"#РоссияТурция pic.twitter.com/GB1hBNsrxo— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 29, 2020
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с рабочим визитом в Сочи. Об этом глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил в своем твиттере.
В сообщении отмечается, что цель визита - участие в 8 заседании Российско-Турецкой совместной группы стратегического планирования.
Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere #Soçi'deyiz. 🇹🇷🇷🇺— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 29, 2020
Мы в #Сочи для принятия участия в 8-ом заседании Российско-Турецкой Совместной группы стратегического планирования 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/1Pcm4OBzA9