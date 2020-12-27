Так, при организационной поддержке Общественной организации помощи семьям шехидов «Zəfər» и ассоциации «SOS Детские деревни Азербайджана» группа волонтеров Azercell проводит праздничную акцию по раздаче новогодних подарков для детей, пострадавших от армянских бомбардировок в Гяндже и Барде, а также детям шехидов и ветеранов войны.

В этом году народ Азербайджана с особой радостью и счастьем встретит День солидарности азербайджанцев мира и Новый год. Каждый азербайджанец и в особенности наши дети имеют право радоваться наступающим праздникам. Именно поэтому благотворительная группа «Azercell Könüllüləri» («Волонтеры Azercell») уделяет особое внимание детям, которые непосредственно сами или в лице своих родителей и семей столкнулись с тяготами войны за последние месяцы.

Особое значение имеет тот факт, что на этот раз с целью охватить большее количество детей, группa «Azercell Könüllüləri» создала возможность участия в данной социальной акции не только своим сотрудникам, но и всем желающим. В течение месяца на Facebook странице группы «Azercell Könüllüləri» был размещен список детей, пострадавших от армянских провокаций в Гяндже и Барде, а также жителей детских деревень SOS в Баку и Гяндже. Любой, кто хотел присоединиться к инициативе, мог выразить свою поддержку, выбрав и предоставив желаемый подарок из списка, заранее составленного самими детьми, или же сделав пожертвование на банковский счет, реквизиты которого также были опубликованы на странице в социальной сети.

Таким образом, принять участие в этом добром проекте смогли наши соотечественники как в Азербайджане, так и за его пределами. Сотрудники компании Ericsson, технологического партнера Azercell, также внесли свой существенный вклад в осуществление данной праздничной благотворительной акции.

28 декабря волонтеры Azercell и их друзья доставили всем детям новогодние подарки, собранные с особой заботой и любовью. В то же время были подготовлены подарки для детей наших ветеранов и героев, погибших в Отечественной войне, проживающих в Баку и различных регионах Азербайджана.

В результате социальной кампании, осуществленной «Azercell» и их друзьями, удалось реализовать новогоднюю мечту и порадовать более 500 детей из различных семей.

Поздравляем подрастающее поколение, которое является сердцем и надеждой на светлое будущее нашей страны, с наступающими праздниками! Желаем всем мира, благополучия, а также исполнения всех желаний!