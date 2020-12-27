Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник в 13:00 отправится в парламент, где встретится с лидером партии "Процветающая Армения" и одноименной фракции Гагиком Царукяном. Об этом сообщает газета "Жоховурд" со ссылкой на свои источники.

Изданию стало известно, что еще до встречи с Пашиняном депутаты от ППА проведут отдельное обсуждение с Царукяном.

На встрече с Пашиняном будут присутствовать также два депутата от партии Царукяна. Газета отмечает, что ППА настаивает на предоставлении ей нескольких портфелей в правительстве, прежде чем пройдут анонсированные Пашиняном досрочные парламентские выборы.