Ульвия Худиева, собкор 13:28

В селе Болади Ленкоранского района в семье Ибадовых выросли четверо сыновей. Старший сын семьи, Эмиль Ибадов, был участником Первой Карабахской войны. Другие сыновья, подполковник Мамедгусейн, прапорщик Джамиль и майор спецназа Агшин, участвовали в нынешней Отечественной войне. Агшин погиб 19 октября в боях при расчистке дороги из Гадрута в направлении Ханкенди - Шуша. Агшин, вернувшись в Азербайджан 25 сентября по окончании обучения в Национальном университете обороны Турции, спустя пять дней отправился на фронт.

Доставившие тело 36-летнего шехида его соратники передали письмо, которое Агшин написал своей маленькой дочери Зейнаб за два дня до смерти: «Моя прекрасная дочь, ты дочь азербайджанского офицера, посвятившего свою жизнь свободе и независимости нашей Родины, защите нашей территориальной целостности! Будь всегда с поднятой головой!» Друг Агшина, живущий в Бельгии турецкий бизнесмен, в память о нашем шехиде построил в далекой африканской стране Бенин, в городе Паху, где не хватает питьевой воды, родник имени Агшина. Haqqin.az поговорил с братом погибшего майора - Эмилем Ибадовым. Военные сыновья отца-учителя Глава семьи Назим Ибадов 43 года проработал учителем математики и физики в Ленкорани. 4 сына и 2 дочери его выросли под влиянием мировой литературы, произведений русских и азербайджанских классиков. Агшин очень любил исторические романы и героические эпосы. Дастан "Кероглу" прочитал аж 8 раз. После окончания школы с отличием все ждали его поступления в один из университетов. Однако Агшин, как и другие его братья, пожелал стать военным. Его брат Эмиль, говорит, что когда он участвовал в Первой Карабахской войне, Агшину было 10-11 лет.

После окончания Высшего военного училища по специальности «разведчик» Агшин Ибадов начал свою офицерскую службу. Был командиром разведывательного взвода, командиром разведывательной части, начальником разведки войсковой части на направлениях Агстафа, Мингячевир, Кедабек, Муровдаг. Неоднократно награждался руководством войсковой части, Минобороны, а также руководством страны. Владел английским, турецким и русским языками. Эмиль Ибадов говорит, что, как только нашел время, Агшин пошел на курсы армянского языка. Говорил, что язык врага надо знать. «В 2018 году он поступил в Азербайджанскую высшую военную академию и был отправлен в Турцию для продолжения образования. Учился в Национальном университете обороны Турции. В Турции он также получил магистерское образование», - говорит сквозь слезы Эмиль.

Турецкий генерал написал об Агшине Преподаватель Национального университета обороны Турции, специалист по международной безопасности генерал в отставке Осман Гази Кандемир пишет: «Агшин был образованным, умным и трудолюбивым офицером. Те, кто его знал, считали Агшина своим братом. Он старался использовать любую возможность, чтобы поговорить о правом деле Азербайджана. Он подготовил презентацию, посвященную годовщине Ходжалы и трагедии 20 Января. Его выступление перед офицерами из 35 стран все присутствующие слушали с интересом. Для многих из них выступление Агшина стало откровением, многие после его выступления узнали правду. Агшин отправил мне сообщение, когда началась война. Его учителя и друзья были очень опечалены, узнав о его гибели».

Настаивал на отправке на фронт По словам Эмиля, Агшина три дня продержали в Центре командного управления: «Агшин отлично знал военную топографию. Они хотели оставить его в центре управления боевыми действиями. Но он настаивал на отправке на фронт. Во главе разведгруппы из 50 человек мой брат включился в боевые действия на Физулинском направлении. Представьте, мы связались с ним в день, когда он вернулся из Турции, и просили его приехать хотя бы на один день. Он не согласился, сказав, что приедет в отпуск, если доведется. Ему предложили остаться в Баку, но он сказал, что самое большое желание офицера – это присоединиться к сражению. 29-го числа Агшин позвонил и сказал, что отправляется на фронт. Прошел боевой путь от Физули до Зангилана. Погиб при расчистке дороги на Ханкенди - Шушу.