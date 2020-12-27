От села Нюсюс в Джебраиле остались лишь руины фото; видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало новый видеорепортаж, снятый в селе Нюсюс Джебраильского района после освобождения от многолетней армянской оккупации.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало новый видеорепортаж, снятый в селе Нюсюс Джебраильского района после освобождения от многолетней армянской оккупации.
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