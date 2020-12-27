Иранскую вакцину от коронавируса начали испытывать на добровольцах

В Иране началась первая стадия испытания иранской вакцины от коронавируса на добровольцах в присутствии министра здравоохранения Саида Намаки и вице-президента по научным вопросам Сурену Саттари, передает IRNA.

Первая иранская вакцина от COVID-19 под названием «Ково-Иран» разработана исследовательской группой Штаба по исполнению приказов имама.

Дочь главы Штаба по исполнению приказов Имама Тайебе Мохбер стала первым добровольцем, которая испытала на себе иранскую вакцину от коронавируса.