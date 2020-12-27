В России не верят в высокие цены на нефть

Маловероятно, что цены на нефть сохранятся на уровне 50 долларов за баррель и выше в долгосрочной перспективе, заявил министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Он отметил, что спрос на углеводороды находится в рисковой зоне. «Зеленые»‎ технологии, углеродные налоги и переход на электромобили не позволят добиться высоких цен на сырье, считает Силуанов. Поэтому Фонд национального благосостояния (ФНБ) страхует снижение доходов от углеводородов, добавил министр.

По словам Силуанова, Минфин в случае недополучения бюджетом доходов в 2021 году будет или заимствовать средства, или расходовать средства из ФНБ. Он подчеркнул, что налоги повышать не планируется.