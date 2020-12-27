Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра
Завтра, 30 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 2-4, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 773 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В регионах Азербайджана 30 декабря осадков не ожидается, местами возможен туман. Западный ветер. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 30 декабря ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.