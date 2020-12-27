Сотрудники регионального департамента «Азеригаз» совместно с сотрудниками МВД провели совместный рейд в жилом массиве, именуемом «10-й» поворот на территории Бинагадинского района.

Производственное объединение «Азеригаз» в различных частях Баку выявило адреса, где были незаконно проведены газовые линии.

В ходе рейда были выявлены и изъяты 9 поддельных газовых счетчиков.

Примечательно, что всего месяц назад ответственные лица «Азеригаз» посетили этот жилой массив и переговорили с его жителями. Им было рекомендовано обращаться по вопросам проведения газа исключительно в центры Asan xidmət и ASAN Kommunal.

В ПО «Азеригаз» отметили, что по данным адресам не проводили прокладку газовых линий. Начальник юридического отдела Бакинского регионального департамента продажи газа Роял Сулейманов заявил, что данные факты будут расследованы и выразил благодарность сотрудникам МВД, которые приняли участие в рейде.