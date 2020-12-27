Министерство иностранных дел России заявило о высылке болгарского военного атташе при посольстве Болгарии. Это стало ответным шагом на действия властей Софии. Он признана персоной нон-грата и должен покинуть Россию в течение 72 часов.

В течение последних месяцев подобные случаи по высылке российских дипломатов произошли в ряде стран — в том числе в Германии, Чехии, Словакии, Австрии, Болгарии, Нидерландах, Норвегии, Колумбии. Такие действия, что логично, привели к ответным шагам со стороны Москвы.

Больше всего российских дипломатов должны были прервать срок пребывания на Туманном Альбионе и вернуться в Москву в 2018 году.

Это случилось после того, как власти Великобритании обвинили Россию в попытке отравить экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Тогда Лондон выслал 23 российских дипломатов.

Вслед за англичанами, с той же мотивацией о высылке россиян солидарно объявили страны Евросоюза, Соединенные Штаты, Канада, Япония, Австралия и Норвегия.

Нынешний демарш продолжает многолетнюю логику «шпионских войн» между Россией и странами Запада. Впрочем, так или иначе, такое происходило в истории множество раз. Особенно в периоды обострения международной обстановки. А повод, удобный для подобных шагов, всегда можно было найти.