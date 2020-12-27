Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Коллегии адвокатов, члены Коллегии во главе с председателем Анаром Багировым почтили память Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле. Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Накануне по случаю «Дня адвоката» руководство и члены Коллегии адвокатов посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

Затем адвокаты посетили Аллею шехидов, почтили память героев, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана, а также возложили венок к монументу Вечный огонь.

После этого состоялась конференция членов Коллегии адвокатов, посвященная великой Победе азербайджанского народа под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. В конференции приняли участие руководители всех адвокатских структур и адвокаты, осуществляющие частную практику.

Выступая на конференции, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров поздравил участников с великой победой азербайджанского народа в Отечественной войне, которая была достигнута под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Анар Багиров довел до сведения участников конференции, что члены Коллегии адвокатов также принимали участие в Отечественной войне. Семь членов Коллегии адвокатов добровольно отправились на фронт, несколько из них по распоряжению главы государства были награждены медалями «Отважный боец» и «За освобождение Джебраила».