Адвокаты готовятся к масштабной работе в Карабахе фото
Накануне по случаю «Дня адвоката» руководство и члены Коллегии адвокатов посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Коллегии адвокатов, члены Коллегии во главе с председателем Анаром Багировым почтили память Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле. Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.
Затем адвокаты посетили Аллею шехидов, почтили память героев, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана, а также возложили венок к монументу Вечный огонь.
После этого состоялась конференция членов Коллегии адвокатов, посвященная великой Победе азербайджанского народа под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. В конференции приняли участие руководители всех адвокатских структур и адвокаты, осуществляющие частную практику.
Выступая на конференции, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров поздравил участников с великой победой азербайджанского народа в Отечественной войне, которая была достигнута под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
Анар Багиров довел до сведения участников конференции, что члены Коллегии адвокатов также принимали участие в Отечественной войне. Семь членов Коллегии адвокатов добровольно отправились на фронт, несколько из них по распоряжению главы государства были награждены медалями «Отважный боец» и «За освобождение Джебраила».
Глава Коллегии адвокатов также коснулся вопроса о создании новых адвокатских структур на освобожденных территориях в Карабахе.
«Перед нами стоит почетная задача по созданию новых адвокатских структур в Карабахе. Мы должны обеспечить качественную юридическую помощь гражданам, которые вернутся на свои родные земли. В кратчайшее время адвокатура выполнит эту задачу. Коллегия адвокатов будет действовать на территориях, где десятилетиями отсутствовала юридическая помощь. Уже создано Карабахское адвокатское бюро, которое будет располагаться в Шуше. Мы приложим все необходимые усилия для того, чтобы организовать работу этой структуры», - сказал Анар Багиров.
В своем выступлении Анар Багиров также коснулся реформ, которые в последние годы активно проводятся в азербайджанской адвокатуре.
На конференции были обсуждены и другие организационные вопросы, касающиеся деятельности адвокатуры.