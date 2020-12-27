Наиру Зограбян лишили должности главы комиссии

Депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян больше не председатель парламентской комиссии по правам человека.

Как сообщает Sputnik Армения, на закрытом голосовании 78 депутатов из 84 проголосовали за лишение ее этой должности, четверо парламентариев воздержались. Два бюллетеня были признаны недействительными.



Сама Зограбян на заседание не пришла. О своем решении она сообщила еще накануне.

Ранее Зограбян на своей странице в Facebook написала, что ненавидит "мусор, который привел к власти Пашиняна". После этого депутаты от фракции "Мой шаг" выступили с проектом парламентского заявления о смещении Зограбян с должности председателя парламентской комиссии по правам человека за высказывания ксенофобского характера в адрес граждан Армении.