Kapital Bank установил свой первый банкомат и платежный терминал в Шуше

Kapital Bank, придавая огромное значение качеству обслуживания и расширению доступа населения к банковским услугам в режиме 24/7, представил еще одно новшество в освобожденном городе Шуша. Так, в магазине «Bolmart» в Шуше были установлены первый банкомат и платежный терминал Kapital Bank.

С помощью терминала можно будет пополнять баланс карт и текущих счетов, подать заявку на кредит или BirKart, оплачивать кредит, коммунальные услуги, связь, телевидение и интернет, осуществлять авансовые, алименты, страховые, судебные, муниципальные, налоговые и DSMF платежи, переводить деньги по системе «Xəzri», а также оплачивать штрафы, обучение (БГУ, АГУНП, АМУ, АГПУ и др.) и другие услуги. Также в ближайшем будущем будет доступна возможность пополнения баланса смарт-счетчиков «Azəriqaz» и «Azərsu».

Отметим, что несколько дней назад в Шуше в магазине «AzCake», который вошел в список партнеров BirKart, был установлен POS-терминал Kapital Bank. Как только гражданским лицам будет разрешен въезд в Шушу, желающие смогут воспользоваться возможностью рассрочки, бонусной системой «Сердечки», банкоматами и платежными терминалами.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 19 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.