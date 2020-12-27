Руководству немецкой разведки запретили въезд в Россию

Россия запретила въезд руководителям «силовых и разведывательных структур» минобороны Германии, сообщается на сайте МИД РФ.

Такое решение российское внешнеполитическое ведомство приняло в ответ на санкции Евросоюза из-за кибератак на парламент Германии в 2015 году.

Российский МИД утверждает, что немецкая сторона «на самом деле никогда не была заинтересована в реальном расследовании» атак, пишет «Медуза».

22 октября ЕС совместно в Великобританией ввел санкции против 85-го главного центра специальных служб и двух россиян — Дмитрия Бадина и Игоря Костюкова. Россиянам вменяются нарушение работы Бундестага, взлом аккаунтов канцлера Германии Ангелы Меркель и ряда депутатов.