Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана, проявивших мужество в ходе Отечественной войны.

Среди награжденных имеются и сотрудники Госкомтаможни.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, в общей сложности в боях за освобождение земель Азербайджана приняли участие 60 сотрудников этого госкомитета.

В частности, соответствующим распоряжением президента медалью «За Родину» посмертно был награжден ставший шехидом сотрудник Госкомтаможни Ульви Ширин оглы Гаджиев.

В то же время медалью «Храбрый боец» был награжден таможенник Эльнур Бабаев, медалями «За освобождение Физули» Васиф Алиев, Эльвин Джарчиев, Орхан Велибейли, Джавид Мамедов, Кямран Мирзаев, Имран Исмаилзаде - медалями «За освобождение Ходжавенда», Тамерлан Зейналов, Эльбей Гусейнзаде, Нуран Сулейманов, Эльнур Бабаев - медалями «За освобождение Джебраила».