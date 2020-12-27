Чавушоглу: «Несмотря на все трудности, Ильхам Алиев протянул руку Армении…» обновлено
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев, несмотря на все трудности, протянул Армении руку, продемонстрировал добрые намерения. Мы, наш уважаемый президент неоднократно заявляли, что если будет устойчивый мир, то Турция, Азербайджан и Армения смогут нормализовать отношения". Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Напомнив о подписании меморандума о создании совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, глава МИД отметил, что необходимо предпринять ряд шагов, включая «формат шестерки».
«Я верю, что после этих шагов мы добьемся устойчивого мира в регионе. Тем самым можно добиться экономического развития», - сказал он.
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Анкара рассчитывает, что совместный Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет создан в самом скором времени. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Сочи.
"По Карабаху. Мы видим, что установлен режим прекращения огня. Мы надеемся, что в самом скором времени будет создан совместный Центр по мониторингу контроля за соблюдением режима прекращения огня", - сказал турецкий министр.