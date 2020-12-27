Ни одна страна мира или лицо, в том числе Халифа Хафтар, не вправе требовать от Турции вывода военнослужащих из Ливии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам заседания Совместной группы стратегического планирования с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи, передает Anadolu.

Глава МИД Турции также осудил ограничения США в отношении Анкары в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). «Санкции США - посягательство на суверенные права Турции. Анкара не делает шаг назад на фоне санкций, и это общеизвестно», - подчеркнул турецкий министр.