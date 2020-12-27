В ходе рейда, проведенного отделом полиции Габалинского района, к административной ответственности привлечены лица, прибывшие в район из Баку на отдых в нарушение карантинных правил.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, автомобили были задержаны полицией для досмотра на дорогах, ведущих к центрам отдыха.

«Проверка выявила, что некоторые люди, злоупотребляя рабочими разрешениями, приехали в Габалу отдыхать со своими семьями. За нарушение карантина им выписаны административные протоколы. Эти меры приняты для защиты здоровья граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции», - подчеркнули в МВД.