Лавров: идет "процесс активного развертывания" совместного центра по Карабаху

Москва приветствует стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта в Нагорном Карабахе своих обязательств. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"В частности, в рамках договоренности, которая была подписана президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении 9 ноября, а также в рамках российско-турецкого совместного центра по контролю за выполнением обязательств по прекращению огня", - сказал российский министр.

Лавров напомнил, что совместный центр создается в результате договоренностей президентов России и Турции, и сейчас "происходит процесс его активного развертывания".