Столкновения между курдами и арабами в Сирии

Курдские формирования из так называемых "Сил демократической Сирии" использовали оружие при разгоне акции протеста жителей арабского поселка Телль-Хамис в провинции Хасеке. ТАСС со ссылкой на телеканал Surya сообщает, что в результате получили ранения несколько демонстрантов.

"Участники акции вышли на улицы с национальными флагами, они потребовали вывода отрядов СДС из северо-восточных районов провинции и восстановления над ними суверенитета сирийского государства", - отметил сирийский телеканал.

Это не первый случай проявления недовольства со стороны арабского населения в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, большая часть которых остается под контролем курдских формирований, поддерживаемых прозападной коалицией во главе с США.