Битва дипломатии за… украинский борщ наш обзор
Известный французский кулинарный путеводитель Michelin признал украинский борщ «традиционным блюдом русской кухни». И оказался в центре спора между Москвой и Киевом, которому принадлежит право на это известное на всем постсоветском пространстве блюдо.
Украинское дипломатическое представительство в Париже опубликовало свое сообщение на страничке в Facebook:
«И еще о борще. Мы долго разговаривали с нашими контактами в Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства фирмы мы получили извинения за «гастрономическую неосторожность с неожиданной политической коннотацией». Оригинальная версия сообщения для прессы, в котором было написано о «традиционных первых блюдах русской кухни — борще и рассольнике», после вмешательства посольства была исправлена». Так гласит текст, помещенный в социальной сети на страничке украинского представительства в Париже.
Одна из причин возникшего недоразумения и спора — желание Michelin войти на российский рынок, невзирая на санкции Запада против РФ.
Перед праздниками фирма опубликовала свой путеводитель по ресторанам Москвы, чем и вызвала возмущение Киева. Однако «война за борщ» между двумя столицами длится уже как минимум год.
За две недели до текста украинских дипломатов в Facebook о Michelin писала влиятельная газета The New York Times: трудно поверить, что французы неосознанно проявили «неосторожность». Американская газета писала: «Украинцы видят, что Москва - помимо своего военного вмешательства — пытается присвоить себе все культурное наследие восточно-славянского мира». Далее издание цитирует слова известного киевского повара Евгена Хлопотенко - «россияне много захватили в Украине, но нашего борща не получат».
Еще в октябре совет по нематериальному наследию министерства культуры Украины внес борщ в специальный список. Одновременно ведомство пообещало, что постарается добиться поместить украинский борщ в аналогичный список ЮНЕСКО.
Предложение вызвало в России немало шуток. Однако, надо заметить, что кулинарные кандидаты в список ЮНЕСКО не только от Украины: на очереди уже стоит грузинское хачапури, там же - азербайджанская долма.
Год назад российский МИД ни с того, ни с сего в своем Twitter написало, что борщ является «бессмертной классикой» и «одним из наиболее известных блюд в России». Более того, дипломатическое ведомство даже приложило к публикации рецепт.
Тогда это возмутило украинцев, которых цитировала BBC: «мало было, что украли Крым, а теперь хотят прибрать и борщ».
Шеф кухни нью-йоркского ресторана «Веселка» украинка Олеся Лев рассказала, что популярность борща в России началась лишь в 30-х годах после сталинской коллективизации. Тогда Сталин приказал своему соратнику Анастасу Микояну написать «поваренную книгу 100 советских народов», где оказался и борщ.
В Украине он так популярен, что по нему оценивают уровень жизни. «Индекс борща», то есть сам суп и его составляющие являются аналогом международного «индекса Биг Мака» (неформального показателя платежеспособности, публикуемого с 1986 года еженедельником The Economist).
«По умолчанию, борщ — русский, а далее идут его вариации: борщ по-эстонски, борщ по-татарски, борщ по-украински», - продолжал «кулинарную войну» уже в этом году российский актер и ведущий Андрей Бочаров.
Однако лучший российский историк кулинарии, ныне покойный Вильям Похлебкин еще в 90-е годы прошлого века авторитетно утверждал: «Борщ является основным блюдом украинской кухни. Он пользуется широким международным признанием. Борщ имеет дюжину вариантов, вызванных разделом украинских земель в прошлом».
- Внесение борща в список ЮНЕСКО покончит искусственно вызванную дискуссию о национальности борща, - уверенно сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Как говорится, поживем — увидим.