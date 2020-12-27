Отдел международной жизни 16:42

Известный французский кулинарный путеводитель Michelin признал украинский борщ «традиционным блюдом русской кухни». И оказался в центре спора между Москвой и Киевом, которому принадлежит право на это известное на всем постсоветском пространстве блюдо. Украинское дипломатическое представительство в Париже опубликовало свое сообщение на страничке в Facebook:

«И еще о борще. Мы долго разговаривали с нашими контактами в Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства фирмы мы получили извинения за «гастрономическую неосторожность с неожиданной политической коннотацией». Оригинальная версия сообщения для прессы, в котором было написано о «традиционных первых блюдах русской кухни — борще и рассольнике», после вмешательства посольства была исправлена». Так гласит текст, помещенный в социальной сети на страничке украинского представительства в Париже. Одна из причин возникшего недоразумения и спора — желание Michelin войти на российский рынок, невзирая на санкции Запада против РФ. Перед праздниками фирма опубликовала свой путеводитель по ресторанам Москвы, чем и вызвала возмущение Киева. Однако «война за борщ» между двумя столицами длится уже как минимум год. За две недели до текста украинских дипломатов в Facebook о Michelin писала влиятельная газета The New York Times: трудно поверить, что французы неосознанно проявили «неосторожность». Американская газета писала: «Украинцы видят, что Москва - помимо своего военного вмешательства — пытается присвоить себе все культурное наследие восточно-славянского мира». Далее издание цитирует слова известного киевского повара Евгена Хлопотенко - «россияне много захватили в Украине, но нашего борща не получат».