Недовольные Пашиняном снова вышли на улицы Еревана

В Ереване началось шествие оппозиционеров, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

Акция стартовала с одной из площадей на окраине Еревана. Протестующие направляются в центр столицы, скандируя "Армения без Никола". Полиция в действия митингующих пока не вмешивается.

Протестные акции в Армении начались после подписания Николом Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода Пашиняна, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Манукяна.