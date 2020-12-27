Коронавирус в Азербайджане: 1 101 случай заражения, 4 209 человек вылечились

В Азербайджане за минувшие сутки выявлен 1 101 новый случай заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 4 209 человек вылечились и были выписаны домой.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 37 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.



До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено в общей сложности 216 584 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 176 228 пациентов вылечились, 2 575 - скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 37 781.