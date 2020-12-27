Группа по очистке мин Вооруженных сил Турции совместно с подразделениями Инженерных войск Азербайджана выполняет задачи инженерного обеспечения на территиории освобожденного Агдамского района.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, военные саперы обеих стран, очищая посевные поля и связующие дороги от мин и неразорвавшихся снарядов, приводят их в пригодное для использования состояние.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и мин на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются.