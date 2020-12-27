В социальных сетях активно распространяются видеокадры сожжения армянскими солдатами тела азербайджанского военнопленного. Об этом говорится в сообщении Аппарата Омбудсмена Азербайджана.

«На распространенных кадрах отчетливо видно, что армянская сторона грубо нарушает Женевскую конвенцию и требования других норм гуманитарного права, сжигая тело азербайджанского военнослужащего. Считаем, что тело азербайджанского военнослужащего было сожжено с целью скрыть бесчеловечные действия над его ним. При этом Армения присоединилась к Женевской конвенции об отношении к военнопленным и брала на себя обязательства по гуманному отношению к ним», - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что согласно требованиям Женевской конвенции, погибшие люди должны быть похоронены в соответствии с требованиями их религии и традиции.

«Мы решительно осуждаем это преступление, совершенное незаконной вооруженной армянской группировкой, либо же оставшимися на территории отрядами ВС Армении. Мы призываем международные организации не закрывать глаза на подобные бесчеловечные действия», - говорится в сообщении.