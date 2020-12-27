Виктория Панфилова, автор haqqin.az 17:44

В Киргизии накаляется политическая обстановка в связи с начавшейся агитационной компанией. Выборы президента состоятся 10 января 2021 года. На пост главы государства баллотируется 18 человек. Фаворитом считается Садыр Жапаров, возглавивший страну после переворота. На него работает весь госаппарат, силовики сопровождают его в поездках по регионам. Других кандидатов попросту не видно. Тем не менее глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчибек Ташиев заявил, что у него есть информация о готовящихся акциях протеста. Он пообещал жестко наказывать нарушителей порядка, а в случае массовых митингов проводить контрмитинги. Эксперты считают, что такой сценарий грозит гражданским противостоянием.

Заявление Ташиева о том, что 11 января проигравшие кандидаты на пост президента устроят акции протеста прозвучало на пресс-конференции в Бишкеке после заседания Совета безопасности Киргизии, на котором обсуждались меры по сохранению общественно-политической после президентских выборов. В своем выступлении Ташиев предупредил, что «если эти силы выведут тысячи человек на улицу, то поднимутся миллионы, которые поставят их на место… пусть у них не будет надежды на захват власти или дестабилизирующие митинги». Общественный деятель Токтайым Уметалиева считает, что власти готовятся к фальсификации итогов выборов. «Стало известно, что большинство подписных листов недействительны. Имела место подделка документов. Подписи избирателей продавались. И если это будет доказано, то выборы нужно признать недействительными», - сказала haqqin.az Уметалиева. Кроме этого, по ее словам, на кандидата номер один – Жапарова - работает вся власть. В сеть попали фото- и видеосъемка со встречи Жапарова с избирателями, на которой он в окружении телохранителей, и в которых журналисты узнали действующих сотрудников 9-й службы ГКНБ, одетых поверх формы в агитационные футболки. Между тем закон запрещает госслужащим принимать участие в кампании на стороне кандидата в президенты. Других кандидатов словно нет. Жапаров не хочет, чтобы с ним кто-либо конкурировал. Своих оппонентов он жестко прессингует и всячески препятствует проведению их агитационной кампании. В частности, кандидат, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров сообщил в эфире центрального телеканала, что планировал начать свою кампанию с Иссык-Кульской области. «Но, к сожалению, мы уже дошли, оказывается, до такой дикости – люди из моего штаба умоляли меня не приезжать в Иссык-Кульскую область. Они рассказали, что появились молодые люди, которые всем угрожают. Говорят, что дома тех, кто будет работать на других кандидатов, кроме Жапарова, будут сожжены», – сказал Мадумаров.

Тут же Адахана Мадумарова обвинили в незаконной агитации. В сети появилась фотография детей, которые держат в руках листы, на которых написано по одной букве имени «Адахан». Центризбирком молниеносно отреагировал: это является грубым нарушением, так как дети не могут быть задействованы в агитации. За использование несовершеннолетних Адахану Мадумарову могут вынести предупреждение. И такое давление оказывается при том, что, как сказала Уметалиева, у всех кандидатов очень низкий рейтинг, ни один из них не наберет 50% голосов. Понимая все это, кандидаты и их сторонники стали объединяться против Жапарова. Но это вовсе не означает, что они сумеют выставить единого кандидата. У них нет единого лидера, который мог бы компенсировать затраты и дать гарантии на будущее. Политики выходят на ринг в интересах себя и своего клана. Они уже потратили немалые по местным меркам средства, которые как-то хоть частично хорошо бы компенсировать. По части затрат вне конкуренции опять же Жапаров. На его избирательном счету 47 млн сомов (около 47 млн рублей), и на агитацию он уже истратил 43 млн сомов. На втором месте по расходам - бизнесмен, кандидат номер 17 Бабыржан Тольбаев с 9 млн сомов. У остальных бюджеты еще скромнее. И все они, конечно, держат в уме то, что пост президента в Киргизии – это не просто должность, но и возможность того или иного клана стоять во главе страны и контролировать все финансовые потоки, в первую очередь теневые, включая и наркоконтрабанду из Афганистана. «Ситуация в Киризии не устойчивая. Применение административного ресурса и фальсификаций в день голосования может привести еще к одной революции», - сказал в интервью haqqin.az эксперт Асилбек Эгембердиев. Поэтому власть предупредила, что будет жестоко подавлять любые акции, причем будут задействованы не только силы МВД но, если понадобится, то и армии. На днях Вооруженные силы провели учения по условному сценарию подавления протестов в стране. «Военные отработали действия при условном введении режима чрезвычайного положения, а также обеспечении правопорядка в связи с президентскими выборами. Согласно сценарию учений, после акций протеста в стране начались беспорядки и мародерство, а из мест лишения свободы сбежали особо опасные преступники», - сказано в официальном сообщении ВС КР.