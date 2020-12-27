Минздрав советует не заниматься самолечением и не злоупотреблять препаратами

«Аспирин Кардио» является антикоагулянтом (предотвращающий свертывание крови). Его в основном назначают людям, у которых повышен тромбиновый индекс (тест, отражающий скорость свертываемости крови в организме). Дело в том, что COVID-19 вызывает осложнения в крови и увеличивает тромбиновый индекс, что приводит к образованию тромбов, закупорки сосудов, сердечным заболеваниям и может вызвать осложнения. Об этом сказала журналистам заведующая отделом Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Сабина Бабазаде.

Заведующая отделом Центра общественного здравоохранения и реформ замечает, что люди, услышав друг от друга названия лекарств, которые кто-то из них принимает, начинают его использовать, невзирая на то, нужен он или нет: «Делать этого ни в коем случае нельзя, потому что кровь начинает разжижаться, что больному может и не нужно вообще. А это, в свою очередь, приводит к новым заболеваниям, которые могут вызвать кровотечение. Поэтому никто не должен заниматься самолечением».

Отвечая на вопрос, почему это лекарство невозможно найти в аптеках Баку, Сабина ханум говорит: «Будучи членом рабочей группы Минздрава, я точно знаю, что в Азербайджан нет дефицита лекарств, так как их было закуплено в большом количестве. Покупает медикаменты не только ведомство, но и аптеки, фармацевтическая база и гуманитарная организация. И тот, кто говорит, что у нас нет тех или иных препаратов, не прав. Возможно, встречаются случаи отсутствия лекарства в одной какой-нибудь аптеке, но это единичный случай. Сейчас в Баку появился «новый тренд». Граждане узнают, какие препараты необходимо принимать «ковидникам». И не столкнувшись лицом к лицу с вирусом, начинают лечиться. У меня есть опасение, что после того, как мы справимся с пандемией, появятся болезни, которые люди сами себе заработают за весь этот период».

На вопрос, каким аналогом можно заменить «Аспирин Кардио», Сабина ханум говорит, что у «Аспирин Кардио» много аналогов: «Аспирин Форте», «Ксарелто» и другие коагулянты. Не важно, какой из них больной принимает, главное, чтобы он был под наблюдением лечащего врача.

«У Министерства экономики есть список всех реализуемых в стране лекарств и их цены. Если гражданин столкнулся с искусственным завышением цен на тот или иной препарат, он может обратиться на «горячую линию» ведомства, предоставив в качестве доказательства фото чека. А так, еще раз повторю, у нас нет дефицита лекарств", - заверяет представитель Минздрава.