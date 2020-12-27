Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева трое сотрудников Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения награждены медалями за мужество, проявленное в боях за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства.

Один из них Эльнур Алиев был награжден тремя медалями – «Храбрый боец», «За освобождение Джебраила» и «За освобождение Физули». Сотрудники агентства Амин Хесретов и Кямран Абдуллаев также удостоены медалей «За освобождение Ходжавенда» и «За освобождение Физули».

Отметим, что в Отечественной войне принимал участие 81 сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения.